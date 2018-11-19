На фестивалі "Нове британське кіно" 2 фільми покажуть з тифлоперекладом і спеціальним субтитруванням

Цього року програма фестивалю незмінно насичена – призери Венеції, фаворити британських премій і фестивальні хіти.

Про це інтерв’ю UATV розповів Ілля Заболотний, менеджер мистецьких проектів Британської Ради.

Так, за його словами, в цьому році “Нове британське кіно” стане ще доступнішим для людей із порушенням зору або слуху. Два фільми з програми буде показано з тифлоперекладом (додаткова аудіодоріжка в навушниках, яка пояснює, що відбувається у сценах фільму, для людей з порушенням зору) і спеціальним субтитруванням (текстова доріжка, яка супроводжує фільм написами в нижній частині екрана, для людей із порушенням слуху ).

“Ми хочемо наголосити, що всі івенти, які відбуваються в Україні, повинні бути доступними. Дуже легко не запрошувати людей зі спеціальними потребами та просто їх не помічати. ​​Ми ж, навпаки, хочемо показати чітке завдання для держави й усіх активних культурних гравців в Україні, що над цим потрібно працювати”, – зазначив Ілля Заболотний. За його словами, адаптація культурного продукту для людей із проблемами слуху та зору – складний процес, він займає дуже багато часу.

“Щоб зробити один фільм інклюзивним, все потрібно починати з нуля. Привезти навушники, провести озвучення фільму, синхронізувати, щоби все разом працювало, зробити субтитри, отримати права. Багато дистриб’юторів на цьому зупиняються, у них опускаються руки і вони не хочуть витрачати на це свої гроші й час. А ми своїми діями показуємо, що це важливо робити, у це потрібно інвестувати”, – пояснив Ілля Заболотний.

Він зазначив, що для відбору фільмів на фестиваль враховувалися тренди британського кіно й теми, які цікавлять українців зараз. Відкриє фестиваль стрічка “Фаворитка” – історична трагікомедія Йоргоса Лантімоса.