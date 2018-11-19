На Вінниччині громада перетворила стару бібліотеку у сучасну медіатеку

У селі Павлівка Іллінецької ОТГ відкрили мультимедійний інформаційний центр на базі сільської бібліотеки. Така трансформація стала можливою завдяки проекту «Тепла медіатека – творчий осередок сільської громади», який реалізували за рахунок коштів обласного бюджету та місцевого сільськогосподарського підприємства. Тепер відвідувачі медіатеки можуть користуватися безкоштовним Інтернетом, skype-зв’язком, друкувати, сканувати та копіювати. Старенькі зможуть за допомоги бібліотекаря оплатити комунальні послуги, а діти та молоді люди поспілкуватися у креативному просторі або ж влаштувати віртуальний тур музеями світу.

«За досить короткий час було проведено утеплення та капітальний ремонт приміщення, придбані сучасні меблі, комп’ютерна техніка, копіювальний апарат, плазмовий телевізор та інтерактивні ігри. По суті, мультимедійна бібліотека в Павлівці стала пілотним проектом з точки зору впровадження сучасних ідей в інших бібліотеках громади, – відзначає Іллінецький міський голова Володимир Ящук. – Загалом хочемо змінити підхід до цільового призначення бібліотек, особливо на селі, щоб це була не лише книгозбірня, а багатофункціональний інформаційний центр комунікацій, де можна проводити зустрічі, вечори, дискусійні клуби та отримувати нові послуги».

Як писав «День», усі бібліотеки та будинки культури Іллінецька ОТГ об’єднала під координацію Центру культури, мистецтва та естетичного виховання, який і подав проект на створення інтерактивного публічного простору нового покоління в Павлівці. У селі нині проживає понад 700 жителів, більшість із них до клубу не ходять, бо він уже давно втратив своє значення, а от стару бібліотеку люди відвідували. Абонементи мали орієнтовно 350 осіб, особлива категорія – це школярі та літні люди з будинку для людей похилого віку «Віфанія», який діє на території громади. Але через те, що в бібліотеці був відсутній телефонний зв’язок та інтернет, заклад потребував «перезапуску». У наступному році всі сільські бібліотеки Іллінецької ОТГ, а їх, крім Павлівської, дев’ять, планують підключити до швидкісного Інтернет-зв’язку та обладнати комп’ютерною технікою.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото – Іллінецька ОТГ