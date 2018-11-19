Під Харковом з'явиться нова рекреаційна зона

На території Національного літературно-меморіального музею Сковороди в Сковородинівці на Харківщині хочуть створити етнографічну рекреаційну зону "Українське село".

Про це йдеться в проекті рішення сесії Харківської облради, повідомляє "Вечірній Харків".

Зазначається, що на створення зони планується виділити 3 мільйони гривень з обласного бюджету (траншами по 1 мільйону гривень з 2021-го до 2023 року). Робота проводитиметься в межах підготовки до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, яке відзначатиметься 3 грудня 2022 року.

Загалом з обласного бюджету на всі заходи з підготовки до ювілею буде виділено 21 мільйон гривень. Ці гроші призначені, зокрема, на поліпшення технічної бази музею, модернізацію його експозиції (придбання мультимедійної апаратури, озвучування залів), розроблення та придбання енциклопедії про Сковороду, створення мультфільму "Мандрівник Сковорода" й фільму про Сковороду.

Крім того, планується реалізувати проект "Філософія серця", який передбачає встановлення арки й пам'ятного знака на вході в музей, відтворення в камені дійових осіб творів філософа. Також в документі йдеться про організацію пересувної експозиції "Гігант українського духу".