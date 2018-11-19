Я — для того, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури.
Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Під Харковом з'явиться нова рекреаційна зона

19 листопада, 2018 - 22:49
Фото vecherniy.kharkov.ua

На території Національного літературно-меморіального музею Сковороди в Сковородинівці на Харківщині хочуть створити етнографічну рекреаційну зону "Українське село".

Про це йдеться в проекті рішення сесії Харківської облради, повідомляє "Вечірній Харків"

Зазначається, що на створення зони планується виділити 3 мільйони гривень з обласного бюджету (траншами по 1 мільйону гривень з 2021-го до 2023 року). Робота проводитиметься в межах підготовки до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, яке відзначатиметься 3 грудня 2022 року.

Загалом з обласного бюджету на всі заходи з підготовки до ювілею буде виділено 21 мільйон гривень. Ці гроші призначені, зокрема, на поліпшення технічної бази музею, модернізацію його експозиції (придбання мультимедійної апаратури, озвучування залів), розроблення та придбання енциклопедії про Сковороду, створення мультфільму "Мандрівник Сковорода" й фільму про Сковороду.

Крім того, планується реалізувати проект "Філософія серця", який передбачає встановлення арки й пам'ятного знака на вході в музей, відтворення в камені дійових осіб творів філософа. Також в документі йдеться про організацію пересувної експозиції "Гігант українського духу".

 
              
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Україна 2017 року була найбільшим отримувачем коштів за проектами РЄ   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Жінки Саудівської Аравії виступили проти мусульманського одягу   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Польща пропонує персональні санкції за "вибори" в ОРДЛО  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Вінниці представили копії старовинних мап України, які були видані ще до ХVІІІ століття (фото)  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Денісова домовилася про співпрацю з БФ "Право на захист"   
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Соцмережа Instagram випадково розкрила паролі деяких користувачів  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...