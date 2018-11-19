Польща пропонує персональні санкції за "вибори" в ОРДЛО

Польща запропонувала на Раді ЄС у закордонних справах персональні санкції проти осіб, задіяних в організації так званих виборів в окупованих районах Донбасу.

Про це заявив журналістам у Брюсселі глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, інформує РАР.

"Польща запропонувала запровадження певних санкцій – таких як і за окупацію Криму, тобто внесення до санкційного списку осіб, які брали участь в організації виборів", - заявив Чапутович.

Він додав, що це викликало зацікавлення і підтримку країн-членів ЄС.

Чапутович зазначив, шо Варшава пропонує внести до санкційного списку більше п’яти осіб, як вже було запропоновано іншими країнами.

"Польща пропонує внести додаткові прізвища до цього списку", - констатував глава польської дипломатії.

Польський міністр зазначив, що найбільше до дисукусії про санкції залучаються учасники "нормандського формату" Німеччина та Франція.