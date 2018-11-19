Прем'єр Ізраїлю обійняв посаду міністра оборони

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що залишає за собою пост міністра оборони після відставки глави військового відомства Авігдора Лібермана.

"Сьогодні я вперше вступаю на посаду міністра оборони. Я вступаю на цю посаду в непростий момент, коли є чимало критики на нашу адресу", - сказав Б.Нетаньяху в телезверненні до нації минулої неділі, передає Інтерфакс-Україна.

Він закликав своїх партнерів по коаліції "зробити відповідальну справу заради Ізраїлю" і підтримати його.

Під час виступу Б.Нетаньяху згадав про свій військовий досвід в елітному оперативному підрозділі "Сайерет Маткаль", і обіцяв докласти зусиль щодо забезпечення безпеки на півдні країни в умовах ракетних обстрілів ізраїльської території бойовиками ХАМАС із сектора Гази.