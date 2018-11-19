Прокурор повідомив, що не бачив жодного документа про госпіталізацію Януковича

Прокурор Руслан Кравченко, який представляє обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді, повідомив, що не бачив жодного документа стосовно госпіталізації обвинуваченого.

"Я не бачив жодних документів. З приводу процесу, я не приймаю рішень. Останнє слово за судом… Суд повинен прийняти рішення, те рішення, яке буде вважати правильним", - сказав прокурор.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва призначив на 19 листопада цього року промову екс-президента Віктора Януковича з останнім словом. Суд офіційно запросив Януковича на 19 листопада.

Вчора російські ЗМІ повідомили, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

У коментарі УНН адвокат екс-президента підтвердив інформацію про госпіталізацію Януковича до однієї з російських клінік "з серйозними травмами".

Сьогодні у коментарі УНН захисник заявив, що Янукович сьогодні не зможе виступити з останнім словом у суді.