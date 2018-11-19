Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні допомоги на розвиток Приазов'я, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що Європейський Союз (ЄС) надасть допомогу Україні в соціально-економічному розвитку Приазов'я.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив президент, цю ініціативу підтримала Рада Європейського Союзу із закордонних справ на засіданні у понеділок, 19 листопада.

"Вперше Рада ЄС обговорила питання агресивних дій Росії в Азовському морі. Вдячний за схвалення ініціативи про посилення допомоги з боку ЄС на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я", - написав він.