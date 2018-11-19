Я — для того, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури.
Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні допомоги на розвиток Приазов'я, - Порошенко

19 листопада, 2018 - 19:47
Фото з архіву "Дня"

Президент України Петро Порошенко заявив, що Європейський Союз (ЄС) надасть допомогу Україні в соціально-економічному розвитку Приазов'я. 

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив президент, цю ініціативу підтримала Рада Європейського Союзу із закордонних справ на засіданні у понеділок, 19 листопада.

"Вперше Рада ЄС обговорила питання агресивних дій Росії в Азовському морі. Вдячний за схвалення ініціативи про посилення допомоги з боку ЄС на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я", - написав він.

Джерело: День

Більше новин

Польща пропонує персональні санкції за "вибори" в ОРДЛО
Могеріні: ЄС відповість на провокації Росії в Азовському морі
Європарламент визначив найуспішніші напрямки природоохоронних реформ в Україні
У ПА НАТО заявили, що Україна має стати повноправним членом євроатлантичного співтовариства
25 воїнів ЗСУ пройдуть реабілітацію у Польщі
Міністр оборони Румунії подав у відставку

Новини партнерів

Loading...