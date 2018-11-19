Соцмережа Instagram випадково розкрила паролі деяких користувачів

Представники Instagram повідомили деяких користувачів про нову проблему безпеки, яка могла випадково розкрити їх паролі.

Паролі користувачів відображалися в адресному рядку на сторінці сервісу "Download Your Data", пише The Information.

За іронією долі, новий сервіс, який запустили в квітні 2018 року, був призначений для того, щоб користувачі могли бачити, скільки їх персональних даних було зібрано на сайті. Download Your Data дозволяє користувачам завантажувати всі їхні дані, які є в Instagram, для відповідності новим європейським правилам конфіденційності даних.

В даний час масштаб проблеми неясний, проте, за словами представників Instagram, інцидент торкнувся невеликого числа користувачів. У компанії також відзначили, що проблема вже вирішена, і порекомендували постраждалим очистити історію браузера.

У Instagram кажуть, що паролі не "світилися" ніде, крім URL-адреси браузера для завантаження даних. Тобто інші люди могли побачити пароль, якщо вони якимось чином отримували доступ до вашої історії перегляду браузера.

Соціальна мережа Instagram представила інструмент Download Your Data в квітні поточного року з метою відповідності вимогам Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR), але сервіс доступний не тільки користувачам в ЄС, але і в інших країнах. Після відправлення запиту Instagram протягом 48 годин надає повну інформацію про те, що користувач публікував в сервісі, і які дані збирає компанія.