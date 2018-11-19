Стіни Міноборони прикрасили авторськими картинами батальних сцен

У Києві від імені начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України полковник Олег Бойко нагородив меценатів — Голову піклувальної ради Студії військово-історичного мистецтва України Миколу Проданчука та заслуженого художника України Андрія Холоменюка нагородили почесними нагрудними знаками «За заслуги перед Збройними Силами України».

Нещодавно представники цієї Студії подарували Міністерству оборони України та Генеральному штабу ЗС України дві картини батальних сцен із воєнної історії нашої держави. Це зокрема полотна «Битва під Оршею 1514 року» та «Хотинська битва 1621 року».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

«Такі картини не просто прикрашають стіни Міноборони та Генштабу, приносячи естетичне задоволення, а й підвищують обізнаність військовослужбовців в питаннях української воєнної історії», — зазначив полковник Олег Бойко.

Витвори мистецтва із короткими анотаціями до них розмістили в холі головної будівлі оборонного відомства, де кожен охочий може з ними ознайомитися. Також автор картин запропонував безкоштовно організовувати екскурсії для курсантів військово-навчальних закладів міста Києва до своєї студії.