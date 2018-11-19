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Суд дозволив Януковичу виступити з останнім словом з лікарняного ліжка

19 листопада, 2018 - 11:50
Фото Reuters

Колишньому президенту України Віктору Януковичу суд дозволив виступити з останнім словом з лікарняного ліжка. Про це повідомляє Громадське.

Оболонський суд міста Києва задовільнив клопотання адвокатів Януковича. Зокрема, суддя Владислав Дев'ятко дозволив президенту-втікачу вийти на відеозв'язок з лікарняного ліжка з останнім словом у справі про його державну зраду.

Проте, адвокат Януковича Олександр Горошинський заявив, що це буде некоректно давати слово колишньому президенту з лікарняного ліжка.

Як повідомлялось раніше,18 листопада російські ЗМІ написали про госпіталізацію Януковича до НДІ імені Скліфосовського у Москві з травмами спини і коліна. Як зазначається, політик був у нерухомому стані. Пізніше екс-президента перевели до приватної клініки. Проте, на 19 листопада Януковича викликали для виступу з останнім словом в Оболонському районному суді Києва, де слухають справу про його зраду державі.

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