У Будапешті відбувся концерт-реквієм пам'яті жертв Голодомору

18 листопада у Будапешті в церкві святого Михайла відбувся концерт-реквієм симфонічного оркестру Закарпатської філармонії. Про це повідомило "Радіо Свобода".

Концерт відбувся у рамках міжнародної акції пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. Під час концерту прозвучали музичні твори українських композиторів Миколи Лисенка, Євгена Станковича, Михайла Вігула, Мирослава Скорика, Віктора Теличко та інших.

На заході посол України в Угорщині Любов Непоп подякувала парламентові Угорщини, який прийняв 24 листопада 2003 окрему резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Також посол подякувала українській громаді Угорщини та її колишньому керівнику Ярославі Хортяні за привернення уваги угорської громадськості до злочинів сталінізму в Україні. Саме до цих років посол прирівняла сьогодення.

"Тоді Сталін намагався захистити радянських майбутнє України, вбиваючи наш народ. Тепер Путін намагається захистити російськомовне населення, вбиваючи громадян України. І тоді, і зараз мета була знищити Україну як волелюбну націю і незалежна держава, підкорити її", - сказала посол.

За її словами, дуже важливо, що зараз світ не мовчить про трагедію українців, як 85 років тому, і що міжнародна спільнота не забуває про російську агресію в Україні.

В Угорщині заходи в пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні стартували 7 жовтня в рамках міжнародної акції "Запали свічку пам'яті".