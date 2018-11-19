У Харкові знімуть фільм про Голокост, сюжет якого заснований на реальних подіях

У Харкові скоро почнуться зйомки фільму про Голокост, сюжет якого базується на реальних подіях.

Про це повідомляє проект «Єврейські новини».

У його основу ляже історія життя української єврейки Ніни Лактіонової, якій вдалося пережити катастрофу й буквально «вибратися з пекла».

Режисер Антон Галушка-Адейкін розповів, що крім основної сюжетної лінії у фільмі буде розкрита історія Голокосту в цілому, для чого було залучено безліч дослідників цієї теми по всій Україні. У Харкові концтабір розташовувався на місці сучасного тракторного заводу.

Головна героїня фільму, Ніна, потрапила туди у віці п'яти років разом зі своєю сім'єю і лише їй одній вдалося вижити.

Орієнтовно, фільм буде називатися «Харків Голокост», але остаточно з назвою ще не визначилися.