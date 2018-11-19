У Києві на хабарі в 275 тисяч гривень затримали главу комісії Міненерго

Поліція затримала голову комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на хабарі в 275 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції на сторінці в Facebook.

Так, правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головою комісії з реорганізації одного з державних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"Посадовець вимагав та одержав 275 тисяч гривень неправомірної вигоди від керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю за перерахування на рахунок цього товариства бюджетних коштів у розмірі 1,5 мільйона гривень за виконані згідно з договором роботи", - розповіли у поліції.

У п'ятницю, 16 листопада, оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції та слідчі військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону затримали голову комісії під час одержання коштів через визначену ним особу.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Судом обрано міру запобіжного заходу – арешт 60 діб, як альтернатива застава у розмірі 2,3 мільйона гривень.