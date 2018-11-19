У МВС розповіли про перші підсумки роботи нового сервісу "Таємний клієнт"

Міністерство внутрішніх справ України запустило новий проект – “Таємний клієнт” або “Таємний гість”, спрямований на перевірку роботи сервісних центрів і поліпшення ефективності послуг, котрі надаються в них. Тепер кожен громадянин України може оцінити роботу даного закладу, заповнивши відповідну онлайн-форму.

Про перші підсумки програми та найпоширеніші побажання “таємних клієнтів” журналістам UATV розповів Владислав Криклій, начальник головного сервісного центру МВС.

Насамперед гість студії нагадав, що іще наприкінці 2015 року на базі структур, відомим усім як МРЕВ, було створено нові та сучасні сервісні центри МВС. Сьогодні в Україні таких працює понад 80. А до кінця року їх буде вже 100. Ще 54 установи очікують оновлення. “Це будуть зручні, прозорі, багатофункціональні офіси. Куточки для дітей, електронна черга та зручності для людей з обмеженими можливостями, – зазначив експерт. – А головне – це клієнтоорієнтований персонал, який ми спеціально навчили працювати з людьми, відповідно до нових вимог”.

Проект МВС “Таємний клієнт” запустили базуючись на кращих практиках комерційних структур. За словами начальника головного сервісного центру МВС, в бізнесі впровадження подібних послуг – вельми і вельми дорога річ. “Якщо ж говорити про державні структури – це перший досвід в Україні. Ми таким чином показуємо, що держструктура не боїться говорити про свої проблеми. І наше завдання – вирішувати їх”, – акцентував Владислав Криклій.

Щорічно в центри МВС звертається понад 4 млн громадян. Серед найбільш затребуваних послуг, за словами фахівця, отримання, заміна або відновлення водійського посвідчення (заміна, первинне отримання – 800-850 тис. щорічно) і реєстрація транспортних засобів – близько 1 млн 200 осіб. Проект “Таємний гість” стартував поки тільки в столиці, однак із часом його впровадять у всій Україні. Поки що свої побажання на сайті залишили понад 60 “таємних гостей”. Серед найпоширеніших скарг: порушені терміни, якість послуг, роз’яснення інформації неналежним чином, скарги на конкретних співробітників.

“Усі ці речі нам дозволяють зробити висновки та скорегувати роботу. А клієнти обов’язково отримують відповідь”, – резюмував гість студії. Зараз сервісні центри МВС починають активно співпрацювати з центрами надання адміністративних послуг. “Таким чином ми розширюємо географію, адже центрів адмінпослуг в Україні вже понад 700, – наголосив співрозмовник. – Тобто, свою географічну присутність ми можемо збільшити в 4,5 разу”.

Дуже важливим етапом у реформі послуг, котрі надаються в сервісних центрах МВС, на думку фахівця, є їхній перехід на електронну форму. “У нас вже понад рік запущено послугу надання електронної довідки про несудимість, – розповів Владислав Криклій. – Зараз її людина може отримати, не виходячи з дому, в три кліки. На цьому ми акцентуватимемо і в подальшому. Щоб люди з часом могли отримувати послуги просто з дому “.

Підбиваючи підсумки, Владислав Криклій звернув увагу й на те, що не всі громадяни готові до такого роду комунікації. Якщо люди перестануть замовчувати проблеми, то й кількість “таємних клієнтів” зростатиме, вважає він. І закликає усіх активних і небайдужих громадян: “Не мовчіть про свої проблеми, озвучуйте їх – і вам допоможуть!”. Телеверсію інтерв’ю з Владиславом Криклієм дивіться 20 листопада о 19:00 у програмі “Лицом к лицу” на телеканалі UATV.