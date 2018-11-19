У Румунії знайшли викрадену 6 років тому картину Пікассо

У Румунії знайшли картину художника Пабло Пікассо «Голова арлекіна», викрадену у 2012 році з нідерландського музею Кюнстгал у Роттердамі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час пограбування було викрадено сім картин всесвітньо відомих митців – Пікассо, Анрі Матісса, Клода Моне.

У 2013 році за крадіжку засудили громадян Румунії, проте жодне з полотен не знайшли.

«Голову арлекіна» знайшли двоє громадян Нідерландів на південному сході Румунії 17 листопада та привезли її до посольства своєї країни у Бухаресті.

Полотно оцінюють у 800 тисяч євро.