У США штучний інтелект "навчили" підробляти відбитки пальців

Дослідники з Нью-Йоркського університету знайшли спосіб створити підроблені відбитки пальців, використовуючи штучний інтелект.

Про це повідомляє Engadget.

«Дослідники з Нью-Йоркського університету знайшли спосіб створити підроблені відбитки пальців, використовуючи штучний інтелект, який міг би обдурити біометричні сканери (або людське око)», – йдеться у повідомленні.

Програма The DeepMasterPrints створює зображення, які датчики розцінюють як фрагменти відбитків пальців реальних людей.

Працюючи з найнижчим рівнем захисту та цифровими відбитками, програма показала результат у майже 77% успішних спроб. Але, як зазначає видання, сенсори рідко працюють з таким рівнем похибки. Для середнього рівня захисту (використовуються у смартфонах) успішний результат склав близько 23%.

Подібні штучні відбитки найбільш ефективні для обходу системи, в якій зберігається безліч відбитків пальців. Таким чином, у зловмисника може бути більше шансів на успіх за допомогою методу проб і помилок.

Як наголошується, успішна робота нейромережі DeepMasterPrints обумовлена тим, що системи біометричної аутентифікації лише частково сканують палець людини, а у всіх відбитків є типові, повторювані елементи, тому програмі достатньо мати у розпорядженні лише частину відбитка.