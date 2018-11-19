У столиці Ліхтенштейну помер меценат родом з України барон Едуард фон Фальц-Фейн

Громадський діяч, відомий меценат, племінник засновника унікального заповідника «Асканія-Нова» і великий друг України Едуард фон Фальц-Фейн загинув у пожежі 17 листопада.

Про це повідомив український історик літератури, книгознавець, видавець, громадський діяч, керівник української філії Асоціації європейських журналістів Артур Рудзицький на своїй сторінці у Facebook.

«17 листопада у Вадуці загинув видатний меценат, великий друг України, уродженець Херсона барон Едуард Олександрович Фальц-Фейн», - йдеться у повідомленні.

У суботу вранці на віллі барона сталася пожежа. Пожежники, які прибули, виявили 106-річного Фальц-Фейна без ознак життя.

Народився Едуард фон Фальц-Фейн у 1912 році в селі Гаврилівка Херсонського повіту Херсонської губернії, а в 1918 році вся сім'я емігрувала до Німеччини, потім - до Франції, а згодом до Ліхтенштейну.

Барон Едуард Фальц-Фейн неодноразово бував в Україні. Його коштом побудована церква в селі Гаврилівка Херсонської області, він виділив кошти на реставрацію садиби Фальц-Фейн в «Асканії-Новій» і став одним із засновників Фонду «Асканія-Нова»; передав НАН України бібліотеку Сержа Лифаря, яку за чималі кошти викупив на одному з аукціонів. Він також мав багато нагород України, зокрема, Орден князя Ярослава Мудрого IV і V ступеня, Орден «За заслуги» І і ІІ ступеня.