У Токіо заарештували главу Nissan Motor Co. Карлоса Гона за підозрою у наданні неправдивих відомостей у фінансовій звітності. Про це повідомляє NHK.

"Токійська прокуратура заарештувала главу Nissan Motor Карлоса Гона, який підозрюється у заниженні своїх доходів", - говориться у повідомленні.

Гон був узятий під варту після допиту. За інформацією японської газети The Asahi Shimbun, бізнесмена підозрюють у тому, що він занизив свою зарплату "на сотні мільйонів єн".

Як йдеться в комюніке Nissan, у ході розслідування було викрито безліч фінансових зловживань, таких як використання майна підприємства в особистих цілях".

У зв'язку з цим компанія має намір запропонувати раді директорів у найкоротші терміни "змістити (Гона) з посади".

Як повідомлялося, голова Nissan і Renault Карлос Гон добровільно здався токійській прокуратурі. Після появи цих новин акції Renault у Парижі впали на цілих 6,2%, а глобальні депозитарні розписки Nissan впали більш ніж на 11%.