У Вінниці представили копії старовинних мап України, які були видані ще до ХVІІІ століття (фото)

Благодійний фонд «Музею Української Марки імені Якова Балабана» розгорнув у холі Вінницької міської ради оригінальну експозицію з копій старовинних географічних карт України. Найдавніша – це «Карта Європейської Сарматії. Європа. Сарматський континент», яка була виготовлена ще у 1482 році Клавдієм Птоломеєм. Решта – датуються 16–17 століттям. Головна цінність презентованих карт в тому, що європейські картографи, історики-дослідники, етнографи, які перебували на території України, позначали її як окрему державу, вказуючи великі міста, замки та транспортні розвилки.

Керівник Вінницького музею української марки і власник колекції Олександр Білецький розповів, що за тих часів мапи були на вагу на золоту. Їх важко виготовили: вирізали на дереві, випалювали на міді або наносили ж як гравюру, додатково дофарбовуючи акварелями чи іншими фарбами. Тому фактично кожна карта – це витвір мистецтва на сьогодні.

«У експозиції можна побачити копії дуже цікавих карт, наприклад, карта Птоломея, якою користувалися аж до XVII століття, частково до XVIII. Також варто відзначити карту Боплана, яка складається з восьми частин. Це перша в Європі середньорозмірна карта. Якщо подивитись на територію Поділля, то більшість населених пунктів, які зараз є маленькими селами, тоді мали замки. І навколо Вінниці є величезна кількість сіл, які позначені як замки, – розповідає Олександр Білецький. – Раніше ці мапи було дуже складно знайти, зараз вони є у відкритому доступі світових бібліотек і окремі можна скачати у якісному вигляді. Але цінність їх передусім в тому, що вони візуально презентують Україну, як повноцінну державу. Тому презентовану експозицію має оглянути якомога більше вінничан, зокрема школярів та студентів, щоб посили своє відчуття ідентичності».

На виставці старовинні мапи можна не лише оглядати, але й замовити як подарунковий сувенір.

Кошти з благодійного продажу підуть на розвиток і підтримку БФ «Музею Української Марки імені Якова Балабана».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора