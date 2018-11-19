У ВМС ЗСУ відбулась церемонія посвячення у ряди воїнів морської піхоти

17 листопада в новоствореній бригаді морської піхоти відбувся урочистий захід — складання Клятви морського піхотинця.

У церемонії взяли участь 60 військовослужбовців бригади та 20 курсантів першого курсу факультету морської піхоти Військової академії м. Одеса.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сaйті.

Разом зі своїм підлеглими проходив випробування полосою перешкод командир бригади — полковник Микола Палас, який перейшов до лав морської піхоти з Десантно-штурмових військ, передає прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на сторінці у Facebook.

До церемонії посвячення у ряди воїнів морської піхоти допускають лише найкращих. Військовослужбовці всіх рангів мають заслужити почесне право пройти смугу перешкод, щоб скласти клятву та носити берет.

«Ви — захист нашого народу та наших кордонів від підлого ворога на Сході країни. Для посилення морських рубежів побудовані десантно-штурмові катери класу «Кентавр», які невдовзі прибудуть до Одеси. Але основним оплотом боєздатності бригади є її особовий склад. Завдяки цим людям слова честь, відвага, бойове братерство не пусті слова. Воїнів морської піхоти відрізняє її незламний дух і сьогодні ми всі це побачили», - зазначив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор Воронченко у зверненні до присутніх.

Пройшовши випробування вогнем, водою і перешкодами, військовослужбовці склали клятву та отримали берет кольору морської хвилі — символ морської піхоти, гордості та честі, яким вони пишатимуться завжди.