У Всесвітній день бідних Папа Римський запросив тисячі людей на обід

Папа Римський Франциск у неділю, 18 листопада, відслужив у базиліці Святого Петра у Ватикані Святу Месу, а після молитви «Ангел Господній» у ватиканському залі Павла пообідав разом з 1,5 тисячами бідних з нагоди ІІ Всесвітнього Дня Бідних.

Про це повідомляє агентство AFP.

"Папа Франциск запросив тисячі бідняків у собор Святого Петра і для участі в спільному обіді. За його словами, крик бідних стає все голосніше, але чують його дедалі менше", - йдеться в повідомленні.

У меню були лазанья, курячі шматочки, картопляне пюре і тірамісу.

ІІ Всесвітній День Бідних відзначили також в Україні. Зокрема, Спільнота святого Еґідія та рух «Молодь за мир» провела в Інституті святого Томи Аквінського в Києві обід для 150 бідних і бездомних.