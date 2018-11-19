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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Угорщина не блокуватиме участь України у зустрічі міністрів НАТО

19 листопада, 2018 - 18:26
Фото з архіву "Дня"

Угорщина не відмовиться від свого "вето" на проведення засідань Комісії Україна-НАТО, попри вимоги ЄС та Альянсу, але не перешкоджатиме запрошенню міністрів закордонних справ України і Грузії на зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише "Радіо Свобода".

"Я можу погодитися із форматом зустрічі із представником України на засіданні міністрів закордонних справ НАТО, що буде схожий до того, який ми мали під час останнього саміту НАТО. Тоді були запрошені президенти Грузії й України. Ми не були проти. І якщо на зустріч міністрів НАТО у грудні будуть запрошені голови МЗС Грузії та України, ми теж на це підемо", – сказав він.

Нагадаємо, у ПА НАТО заявили, що Україна має стати повноправним членом євроатлантичного співтовариства.

Джерело: День

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