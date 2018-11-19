Україна 2017 року була найбільшим отримувачем коштів за проектами РЄ

Україна 2017 року була найбільшим бенефіціаром коштів за проектами Ради Європи.

Про це йдеться у звіті РЄ за результатами реалізації проектів у країнах Східного партнерства, зокрема в Україні.

У рамках співпраці Україна отримала 7 млн 411,5 тисяч євро, що становить 34% відрахувань до регіону (країни Східного партнерства та Росія).

Частка України у загальних позабюджетних ресурсах Ради Європи залишалися стабільною на рівні 12% між 2016 і 2017 роками.

Зазначається, що головними проблемами, яких стосуються проекти РЄ в Україні, залишаються гендерна рівність, насильство у сім'ї та захист прав жінок.

Норвегія була найбільшим донором регіону, її частка становить 22,3% від загальних добровільних внесків. За Норвегією йдуть Швеція (5,5%), Швейцарія (5,4%), Данія (4,7%), Велика Британія (2,7%) та Сполучені Штати (1,5%). Внески 11 інших держав-членів (Болгарія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Японія, Ліхтенштейн, Литва, Нідерланди та Туреччина) склали решту - 5,9%.