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Україна розгляне питання про призупинення свого членства в Інтерполі, якщо його очолить росіянин

19 листопада, 2018 - 16:23
Фото: espreso.tv

Україна розгляне питання про призупинення свого членства в організації Інтерпол, якщо посаду президента організації отримає чинний віце-президент, росіянин Александр Прокопчук. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

“Ймовірне президентство Росії в Інтерполі — абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті — Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО (International Criminal Police Organization, Інтерпол — ред.)”, — написав міністр.

Нагадаємо, росіянин Александр Прокопчук, чинний віце-президент Інтерполу, є головним претендентом на пост президента организації.

У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.

Зокрема, депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс заявила, що держави ЄС мають вийти з Інтерполу, якщо російський віце-президент стане керівником Інтерполу.

Питання зміни голови Інтерполу стало актуальним після того, як в жовтні стало відомо про зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея. Повідомлялося, що президента не могли знайти після того, як він відправився в подорож на свою Батьківщину — Китай.

Джерело: УНН

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