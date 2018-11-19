Україна веде переговори з США про подальші постачання летального зброї

Україна продовжує вести переговори з США про подальші поставки летальної зброї.

Про це розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю виданню Defense News.

Клімкін зазначив, що російські війська майже постійно присутні на Донбасі і підтримують бойовиків і найманців. У той же час, за його словами, попередні поставки Javelin, снайперських гвинтівок і засобів радіоелектронної протиповітряної оборони мали позитивний ефект.

"Це (переговори про постачання зброї, - ред.) постійна дискусія, тому що Javelin були важливі психологічно...Ми помітили, що росіяни відвели танки глибше в окуповану зону... в основному побоюючись, що така зброя може бути використана в разі провокації", - зазначив міністр.

Він також додав, що Україна прагне наростити обороноздатність в Азовському морі.