Українка потрапила до списку 100 жінок світу, що надихають

66-річна модель Лариса Михальцова із Миколаєва стала єдиною українкою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших та надихаючих жінок з усього світу.

Список склала редакція ВВС, пише Громадське.

Лариса Михальцова з села на Миколаївщині — єдина жінка з України, яка потрапила до цього списку. Вона викладає уроки баяну дітям. Уперше вона стала моделлю, коли їй було 63 роки.

Михальцова знімалася для закордонних видань та ходила європейськими подіумами. Для цього вона спеціально брала уроки танців і дефіле.

BBC 100 Women щорічно визначають 100 найвпливовіших жінок світу. Серед них — лідерки держав, новаторки та винахідниці, а також звичайні робітниці, які щодня надихають своїм прикладом.