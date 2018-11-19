Усик зайняв 4-е місце в рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії

Після того, як Усик нокаутував Беллью, він обігнав казахського боксера Геннадія Головкіна, який виступає в середній вазі.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (крузервейт) Олександр Усик зайняв 4-е місце рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією американського журналу The Ring.

Про це повідомляє УНІАН.

Усик обійшов Ломаченко і увірвався в трійку кращих боксерів світу BoxRec .

У першій п'ятірці рейтингу, як і раніше знаходиться український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Олександр Усик, Геннадій Головкін.