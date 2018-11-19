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Усик зайняв 4-е місце в рейтингу The Ring незалежно від вагової категорії

19 листопада, 2018 - 16:06
Фото Reuters

Після того, як Усик нокаутував Беллью, він обігнав казахського боксера Геннадія Головкіна, який виступає в середній вазі.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (крузервейт) Олександр Усик зайняв 4-е місце рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією  американського журналу The Ring.

Про це повідомляє УНІАН.

Усик обійшов Ломаченко і увірвався в трійку кращих боксерів світу BoxRec .

У першій п'ятірці рейтингу, як і раніше знаходиться український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко,  Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Олександр Усик,  Геннадій Головкін.

 

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