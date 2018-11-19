В Одесі продовжать випробування десантно-штурмових катерів типу "Кентавр"

Сьогодні, 19 листопада, до Одеси для продовження випробувань прибули новозбудовані десантно-штурмові катери проекту 58503 (“Кентавр”).

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України на офіційній сторінці у Facebook.

Наразі завершилися заводські випробування нових бойових одиниць на Київському суднобудівному заводі ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському”, де їх було побудовано на замовлення Міністерства оборони України для Військово-Морських Сил ЗС України.

Десантно-штурмові катери здійснили успішний перехід під власними двигунами з Києва до Одеси, наступний етап – завершення встановлення обладнання, ходові випробування у морі та перехід до стадії державних випробувань, - зазначив начальник управління кораблебудування Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Василь Радчук. – Під час будівництва катери пройшли модернізацію, у тому числі встановлення деяких нових систем, які зараз проходитимуть перевірку на функціональність як окремо, так і в складі корабля, - додав він.

Варто зазначити, що даний проект має ряд відмінностей від аналогічних у даному класі катерів, зокрема швидкість близько 40 вузлів, бронювання, можливість перевезення морського десанту та його висадку через носову апарель, а також наявність реактивної системи залпового вогню і бойових модулів.