В окупованому Криму ченці УПЦ МП руйнують печерний монастир IX–XIII століть

У печерному монастирі Качи-Кальон під Бахчисараєм в окупованому Криму, де знаходиться Свято-Успенський монастир Сімферопольської єпархії УПЦ МП, «під прикриттям релігії ведеться господарська діяльність».

Таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловила кримський еколог Маргарита Литвиненко.

За її словами, в даний час у буферній зоні Бахчисарайського історико-культурного заповідника, до якого входить печерний монастир, ведуться будівельні роботи.

Еколог зазначила, що в результаті робіт проводиться виїмка каменю, порушений природний ландшафт, завдано шкоди грецькій пам'ятці IX–XIX століть.

«Це вже не релігійна громада, а комерційна діяльність, комерційні вливання в нерухомість. Я стикалася з такою думкою ченців, що потрібно оформити документи заднім числом... Крім того, щоб оформити дозвільні документи, вони ще повинні заплатити штраф за пошкодження пам'ятника і за проект, якщо їм взагалі дозволять його робити. Я не знаю, як діятиме нинішнє Мінекології Криму, але я думаю, що буде докладено максимальних зусиль, зокрема, й корупційного характеру, для того щоб штраф ченці не заплатили, будівництво триває, а беззаконня було узаконено», – заявила Литвиненко.

Кримський еколог нагадала, що шкоду історичнійпам'ятці і довкіллю шкоду завдають упродовж багатьох років, у2005 році було вирубано ліс на схилах поблизу монастиря.

«Ставлення до природи і до соціальних норм було... вони їх просто не визнавали, діяли так, як вважали за потрібне, прикриваючись релігією. У підсумку вони заплатили 5 мільйонів гривень штрафу. Ведеться господарська діяльність без законних підстав», – додала Литвиненко.

Фото, на якому видно будівельну техніку окупантів і свіжовидолбленную нішу в скелі, поширив на своїй сторінці у Facebook журналіст Андрій Клименко.

У буферній зоні Бахчисарайського історико-культурного заповідника, до якого входить печерний монастир Качі-Кальон, розпочалися будівельні роботи. Підконтрольний Росії телеканал «Крим 24» повідомив, що для скиту Анастасії Узорішительниці, який відновлюють після пожежі 28 січня, вирубують нові печери, при тому, що територія монастиря має статус такої, що собливо охороняється.

Печерний монастир Качі-Кальон розташований у Криму між селами Баштанівка і Передущельне (Бахчисарайський район) біля підніжжя скельного масиву на правому схилі долини річки Кача. Пам'ятка налічує 250 штучних печер. Входить до Бахчисарайського історико-культурного заповідника.