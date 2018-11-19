ВООЗ: ДТП є головною причиною смерті молодих людей

Дорожньо-транспортні катастрофи є головною причиною смерті молодих людей віком від 15 до 29 років. Про це повідомляють Новини ООН, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

“Аварії на дорогах є головною причиною смерті молодих людей віком від 15 до 29 років. Половина всіх випадків смерті в дорожньо-транспортних пригодах припадає на пішоходів, мотоциклістів і велосипедистів. Щороку в дорожньо-транспортних пригодах гине 1,25 мільйона осіб, від 20 до 50 мільйонів отримують травми різного ступеня тяжкості", — зазначається в публікації.

Експерти ВООЗ попереджають, що найближчими роками ДТП можуть стати однією з головних причин загибелі людей.

“Щодня у всьому світі в результаті дорожньо-транспортних пригод гине більш як три тисячі осіб і близько 100 тисяч отримують серйозні травми. За прогнозами ВООЗ, до 2020 року травматизм у результаті дорожніх аварій може стати третьою головною причиною загибелі або каліцтв. Серед головних причин ДТП — перевищення швидкості і вживання алкоголю", — повідомляють в ООН.