ВРУ у четвер має прийняти Держбюджет-2019

Цього тижня Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік, передає УНН з посиланням на прес-службу ВРУ.

Зокрема, у вівторок у порядку денному є проект закону 7267 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними. Цим документі, зокрема, пропонується впровадити обов’язкову ідентифікацію та реєстрацію для диких тварин, які утримуються у неволі, більш детально виписана процедура вилову бездоглядних тварин та введено поняття “тимчасової ізоляції бездоглядних тварин”.

Крім того, пропонується розглянути проект закону 8457 про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у якому, зокрема, свідків. А також, закон України 3726 “Про приватну детективну (розшукову) діяльність”, яким пропонується розглянути цей документ у повторному читанні з пропозиціями Президента України.

Зазначимо, що у четвер, на порядку денному стоять законопроекти 9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України, 9260 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду та 8044 про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування.

Після цього народним депутатам пропонується розглянути у другому читанні проект закону 9000 про Державний бюджет України на 2019 рік. Додамо, що сьогодні, на засіданні погоджувальної ради мають ухвалити порядок денний на цей тиждень.

Нагадаємо, 18 жовтня, Верховною радою України прийнято Постанову “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік”.

Нагадаємо, у Рахунковій палаті дали оцінку першій редакції бюджету-2019.

Додамо, що Міністерство фінансів України очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після ухвалення у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

Крім того, за зверненням українського уряду до Києва завітала команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій щодо проекту бюджету на 2019 рік.