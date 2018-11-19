ЄП закликає країни ЄС вийти з Інтерполу під головуванням росіянина

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

Про це євродепутат Ребекка Хармс написала на своїй сторінці у Twitter.

I agree with @anders_aslund : if a Russian Deputy Police Minister gets in leadership of Interpol EU states have to leave Interpol. @VeraJourova @FedericaMog @JunckerEU @INTERPOL_HQ https://t.co/9JLTkXy0jc

— Rebecca Harms (@RebHarms) 18 ноября 2018 г.

"Якщо росіянин, віце-президент відомства, очолить Інтерпол, країни ЄС повинні покинути Інтерпол", - написала вона.

Відзначимо, вибори нового глави Інтерполу призначені на 21 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після відставки Мен Хуньвея, главою Інтерполу може стати віце-президент відомства, екс-глава Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ Олександр Прокопчук. Другим кандидатом є виконуючий обов'язки глави Інтерполу Кім Йонг Ян з Південної Кореї.