ЄП закликає країни ЄС вийти з Інтерполу під головуванням росіянина

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

Про це євродепутат Ребекка Хармс написала на своїй сторінці у Twitter.

I agree with @anders_aslund : if a Russian Deputy Police Minister gets in leadership of Interpol EU states have to leave Interpol. @VeraJourova @FedericaMog @JunckerEU @INTERPOL_HQ https://t.co/9JLTkXy0jc