Я — для того, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури.
Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

ЄС пропонує продовжити перехідний період Brexit до 2022 року

19 листопада, 2018 - 09:40
Фото Reuters

Головний парламентер Європейського Союзу з питань Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити перехідний період виходу Британії з ЄС до кінця 2022 року. Про це повідомляє The Guardian.

"Ця ідея Барньє дозволить дати країнам ще два роки для переговорів щодо торговельних відносинах", - йдеться в повідомленні. 

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вважає, що для перехідного періоду потрібно лише кілька місяців.

На сьогоднішній день, за домовленостями перехідний період триватиме 21 місяць, до кінця 2020 року, але є можливість продовжити його один раз за обопільною згодою.

Раніше Кабінет міністрів Великобританії схвалив попередній текст угоди про вихід країни із Європейського Союзу. Великобританія вийде з Євросоюзу 29 березня 2019 року. Переговори за умовами виходу продовжуються до цих пір.

Більше новин

Наступний тиждень Brexit буде вирішальним для Британії, - Мей
У Британії призначили нового міністра з питань Brexit
Мей виключила другий референдум щодо Brexit
ЄС і Британія узгодили протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії
ЄС опублікував текст фінального проекту угоди щодо Brexit
ЄС посилює тиск на Британію на тлі прогресу у переговорах щодо Brexit

Новини партнерів

Loading...