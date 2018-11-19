ЄС пропонує продовжити перехідний період Brexit до 2022 року

Головний парламентер Європейського Союзу з питань Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити перехідний період виходу Британії з ЄС до кінця 2022 року. Про це повідомляє The Guardian.

"Ця ідея Барньє дозволить дати країнам ще два роки для переговорів щодо торговельних відносинах", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вважає, що для перехідного періоду потрібно лише кілька місяців.

На сьогоднішній день, за домовленостями перехідний період триватиме 21 місяць, до кінця 2020 року, але є можливість продовжити його один раз за обопільною згодою.

Раніше Кабінет міністрів Великобританії схвалив попередній текст угоди про вихід країни із Європейського Союзу. Великобританія вийде з Євросоюзу 29 березня 2019 року. Переговори за умовами виходу продовжуються до цих пір.