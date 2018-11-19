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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Європарламент визначив найуспішніші напрямки природоохоронних реформ в Україні

19 листопада, 2018 - 18:18
Фото: УНІАН

У дослідженні відзначено, що Україна здійснює значний прогрес в ухваленні євроінтеграційних законів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.

Дослідницький центр Європейського парламенту опублікував дослідження результатів впровадження європейського законодавства  у Молдові, Грузії та Україні згідно з ухваленими угодами про асоціацію.

У першу чергу у  дослідженні відзначено, що Україна здійснює значний прогрес в ухвалення євроінтеграційних законів, зокрема, щодо захисту рослин і тварин, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, впровадження інтегрованого підходу в управлінні водними ресурсами, а також внесення змін до існуючого законодавства щодо питної води.

Водночас у дослідженні наголошують, що окрім виконання технічних вимог, Україні необхідно докладати ще більше зусиль у всіх сферах національної економіки  для досягнення поставлених цілей.

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