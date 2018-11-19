Європарламент визначив найуспішніші напрямки природоохоронних реформ в Україні

У дослідженні відзначено, що Україна здійснює значний прогрес в ухваленні євроінтеграційних законів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.

Дослідницький центр Європейського парламенту опублікував дослідження результатів впровадження європейського законодавства у Молдові, Грузії та Україні згідно з ухваленими угодами про асоціацію.

У першу чергу у дослідженні відзначено, що Україна здійснює значний прогрес в ухвалення євроінтеграційних законів, зокрема, щодо захисту рослин і тварин, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, впровадження інтегрованого підходу в управлінні водними ресурсами, а також внесення змін до існуючого законодавства щодо питної води.

Водночас у дослідженні наголошують, що окрім виконання технічних вимог, Україні необхідно докладати ще більше зусиль у всіх сферах національної економіки для досягнення поставлених цілей.