Жінки Саудівської Аравії виступили проти мусульманського одягу

Жінки Саудівської Аравії почали протест проти традиційної арабської одягу (абая), що максимально закриває їх від поглядів сторонніх. Жінки надягають її навиворіт, фотографуються і публікують у соціальних мережах.

Традиційна Абая чорного кольору і покриває все тіло, залишаючи на видноті лише обличчя, кисті рук і ноги. Раніше цього року наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммад бін Салман заявив, що жінки в країні не зобов'язані носити абаю, якщо одягаються «гідно й шанобливо», пише The Independent.

«Закони дуже ясні й обумовлені законами шаріату: жінки одягають пристойний, ввічливий одяг, як і чоловіки», - сказав Салман і додав, що рішення носити абаю приймає сама жінка.

Проте, багато жінок в країні заявили, що вони як і раніше відчувають себе зобов'язаними носити традиційний одяг, тому виник рух «абая навиворіт». Вони публікують свої фотографії в абаях, одягнених навиворіт, як мовчазне заперечення проти тиску, якого зазнають.