Австрійський суд остаточно відмовив Іспанії в екстрадиції Фірташа

Вищий земельний суд Відня ухвалив остаточне рішення, яким відмовив Іспанії у видачі українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

Зазначається, що це рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Таким чином, суд підтвердив законність попереднього рішення земельного суду Відня не екстрадувати Фірташа до Іспанії.

В Іспанії називають Фірташа головою злочинного угруповання, що займалася відмиванням грошей, і вимагають його екстрадиції. Натомість США також вже три роки домагаються екстрадиції Фірташа, звинувачуючи його в корупції.

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