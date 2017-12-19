"Бориспіль" сьогодні буде працювати в штатному режимі з невеликими затримками рейсів

Аеропорт "Бориспіль" сьогодні працюватиме в штатному режимі з невеликими затримками рейсів через негоду. Про це у коментарі телеканалу "112 Україна" заявив перший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне.

"Аеропорт буде працювати в штатному режимі з невеликими затримками рейсів, так як негода попередніх діб у багатьох авіакомпаніях призвела до системних запізнень літаків, відповідно це відобразиться на сьогоднішній добі. Але всі рейси повинні прилетіти і полетіти", - заявив Дихне.

Дихне порадив спланувати поїздку до аеропорту заздалегідь і стежити за допомогою табло за можливими змінами всіх рейсів.

"Бориспіль" через негоду також приймав рейси аеропорту "Жуляни".

"У нас було додаткове навантаження. Вчора до обіду прибуло 4 рейси, сьогодні в ніч прибуло ще близько 8 рейсів запасних з аеропорту "Жуляни"", - додав Дихне.

Нагадаємо, громадський транспорт у Києві в зв'язку з погіршенням погодних умов 19 грудня курсуватиме без дотримання розкладу.