Бойовики обстріляли окуповану Кадіївку для дискредитації ЗСУ, - штаб АТО

Війська бойовиків накрили вогнем низку окупованих населених пунктів на Луганщині, зокрема відомо, що під обстріл потрапила Кадіївка.

Про це у Facebook пише штаб АТО.

"Для чергової дискредитації підрозділів Збройних Сил України та ненависті з боку цивільного населення тимчасово окупованих територій, противник відкрив вогонь по населеним пунктам, в тому числі Кадіївці (Стаханов)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібні провокації спрямовані на дискредитацію України та її Збройних Сил в очах світової спільноти.

Нагадаємо, напередодні бойовики обстріляли місто Новолуганськ, внаслідок чого було пошкоджено близько 50 будівель.