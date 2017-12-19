Бойовики з "Градів" обстріляли позиції ЗСУ під Зайцевим

Від опівночі російсько-терористичні війська здійснили 21 обстріл позицій сил АТО. У відповідь українські військовослужбовці 14 разів придушували вогневу активність окупантів.

Про це інформує прес-центр АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати режим тиші та вести прицільний вогонь як по позиціях Збройних Сил України так і по прифронтових населених пунктах. Агресор й надалі застосовує реактивні системи залпового вогню та міномети, заборонені Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними штабу на Луганському напрямку окупанти з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" обстріляли наші оборонні укріплення довкола Зайцевого, випустивши 20 снарядів.

Крім того, позиції українських захисників у цьому районі ворог обстрілював із мінометів різних видів та озброєння БМП.

"Також, з важких 120-х мінометів та усього спектру піхотного озброєння, загарбники вели вогонь поблизу Троїцького, Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського. Зі стрілецької зброї бойовики порушували перемир’я неподалік Луганського", - йдеться у вечірньому зведенні.

У штабі також повідомили, що на Донецькому напрямку окупанти, "наражаючи на небезпеку цивільне населення, випустили 7 мін 120 калібру по населеному пункту Водяне. Наслідки обстрілу з’ясовуються. З мінометів різних видів ворог вів вогонь поблизу Павлополя, Лебединського, Пісків і Кам’янки. Крім того, з гранатометів противник турбував оборонців Авдіївки і Новотроїцького".