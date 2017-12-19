Британія закликала світову спільноту підтримати українську резолюцію щодо Криму

Велика Британія закликає міжнародну спільноту підтримати Резолюцію ООН з прав людини у Криму під час голосування на сьогоднішній Генеральній асамблеї ООН. Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

“Лише за 2017 рік у незаконно анексованому Росією Криму відбулося 18 політично вмотивованих арештів і було винесено 11 нових вироків. Генеральна асамблея ООН неодноразово засуджувала ситуацію у Криму, закликала припинити обмеження прав людини та звільнити усіх незаконно утриманих в’язнів”, — сказано в повідомленні.

У посольстві закликали світ підтримати резолюцію з прав людини в Криму.

Нагадаємо, генасамблея ООН розглядає резолюцію про права людини в окупованому Криму.