Бюджет Саудівської Аравії включатиме розширення інвестиційного сектору, - Мінфін країни

Бюджет Саудівської Аравії в 2018 році, який опублікують сьогодні, буде зосереджений на розширенні, розвитку і інвестиціях, але не буде включати нові реформи або податки. Про це сказав у понеділок представник міністерства фінансів Саудівської Аравії, пише Reuters.

«Бюджет 2018 року можна назвати бюджетом розширення, розвитку та інвестицій», - сказав Саад аль-Шахрані, генеральний директор підрозділу макрофінансової політики міністерства в інтерв'ю al-Arabiya TV.

Він також буде зосереджений на капітальних та інвестиційних витратах. Значна його частина буде присвячена громадянському суспільству і моделюванню приватного сектора.

На питання, чи буде бюджет включати додаткові реформи, він сказав, що раніше оголошені плани містили всі заходи на 2018 рік. «Ми не очікуємо нових реформ або нових податків».