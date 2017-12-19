Дітям кропивницьких військових показали виставу до Дня святого Миколая

Виставу «Академія юних чарівників» презентували для сімей військовослужбовців 3-го окремого полку спецпризначення. Її прем’єра відбулася 18 грудня в обласному театрі імені Кропивницького. Тут вже не вперше організовують благодійні святкові покази. Цього разу свято підготували вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості – танцювальний колектив «Росинка» та студія вокального мистецтва «Антарес», режисером стала Юлія Круніч.

У виставі, як і в реальному житті, добро боролося зі злом, а на фантастичних героїв – Мавку, Відьму, Гаррі Поттера – чекали цікаві пригоди.

Інна Тільнова, Кропивницький