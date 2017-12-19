ФК "Шахтар" представить мультфільм "Як козаки на "Донбас Арені" у футбол гратимуть"

Футбольний клуб "Шахтар" представить мультфільм "Як козаки на "Донбас Арені" у футбол гратимуть". Про це донецький футбольний клуб повідомляє у Facebook.

Головними героями мультика стануть козаки Грай, Око та Тур. Над мультфільмом працювала студія анімації Baraban, якій належать права на образи козаків.

"Виробництво триває вже майже два місяці. Настала мить, щоб козаки, нарешті, зіграли із "Шахтарем" на "Донбас Арені", – сказав виконавчий продюсер студії анімації Baraban Євген Татаринов.

Мультфільм стане новорічним подарунком «Шахтаря» вболівальникам і з’явиться на офіційних ресурсах клубу найближчим часом.