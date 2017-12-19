Генасамблея ООН розгляне резолюцію про права людини в окупованому Криму

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй розгляне 19 грудня український проект резолюції про стан прав людини в анексованому Росією Криму. Про це повідомило Представництво України в ООН у Twitter.

"Важливо: у вівторок, 19 грудня, в ГА ООН голосуватиметься українська резолюція щодо прав людини в окупованому Криму", - заявили у представництві.

Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив у листопаді оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна". Під час голосування його підтримала 71 держава.

Проект оновленої резолюції підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, засуджує ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство. Документ «наполегливо закликає» Російську Федерацію «виконати усі свої зобов'язання відповідно до застосовуваних норм міжнародного права в якості держави-окупанта».

Документ був внесений з ініціативи Президента України, про що він згадав під час загальних дебатів ГА ООН у вересні.

У вівторок, 19 грудня, Генеральна Асамблея ООН проведе пленарне засідання для розгляду звіту Третього комітету. Під час цього засідання відбудеться голосування щодо українського проекту резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму.