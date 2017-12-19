Гривня за добу знецінилася на 23 копійки і наближається до 28 за долар

Курс гривні знецінився на 23 копійки лише за одну добу та наближається до 28 гривень за один долар США.

Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.

Так, вартість долара в обмінниках за даними порталу "Мінфін" станом на 12:30 склала в середньому 27,95-28,05 грн/дол. у купівлі. Продаж валюти стартує з діапазону 27,94-28,60 грн/дол.

На офіційному міжбанківському ринку торги відкрилися сьогодні з курсом 27,81-27,84 грн/ дол., але пізніше американська валюта здорожчала до 27,8-27,9 грн у купівлі та продажу.