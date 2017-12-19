Гройсман заявив про евакуацію жителів Новолуганського

Через обстріли бойовиків житлових кварталів Новолуганська на Донеччині була оголошена евакуація мирного населенняю.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Терористи обстріляли з градів житлові квартали Новолуганського. Зараз ми змушені евакуйовувати наших громадян", - написав він.

За його словами, уряд зробить все від себе залежне, щоб допомогти тим, хто зараз потребує допомоги.

"Всі необхідні матеріали та кошти для відновлення будинків будуть надані", - запевняє прем'єр-міністр.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиками у місті Новолуганськ було пошкоджено близько 50 будівель.