IKEA протягом двох років планує відкрити перший магазин у Києві

Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA вивчає український ринок, має намір протягом двох років відкрити перший об'єкт у Києві, йдеться в офіційній заяві компанії.

"Наразі IKEA підшукує найбільш прийнятну бізнес-модель, яка дала б змогу реалізувати плани в Києві протягом найближчих одного-двох років. Рішення про подальші кроки буде прийнято виходячи з результатів дослідження ринку та уподобань українських споживачів", - йдеться в документі.

Згідно з ним, мережу в Україні розвиватиме "IKEA Південно-Східна Європа", що є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компанія провадить роздрібний бізнес IKEA у Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.

"Ми йдемо в Україну з баченням того, як змінити на краще повсякденне життя багатьох людей. Наша компанія представить в Україні широкий вибір доступних товарів для дому, щоб задовольнити високий попит із боку споживачів", - наведено в повідомленні слова менеджера з продажу "IKEA Південно-Східна Європа" Стефана Вановербеке.

Шведська IKEA - одна з найбільших у світі роздрібних мереж з торгівлі меблями та предметами домашнього вжитку.

Власниками IKEA Group є INGKA Holding B.V. та підконтрольні йому структури.

IKEA Group є найбільшим у світі рітейлером товарів для дому із 361 магазином у 29 країнах світу.