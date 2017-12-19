Міноборони збирається в грудні використати всі виділені на цей рік бюджетні кошти

Міністерство оборони запевняє, що збирається в грудні використати всі виділені на цей рік бюджетні кошти. Про це йдеться на сайті відомства.

"На даний час загрози невикористання виділених Міністерству оборони України на 2017 рік бюджетних коштів немає", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 19 грудня на рахунках Міністерства оборони перебувають бюджетні кошти:

– 2,2 млрд грн загального фонду, передбачені для соціальних виплат (в тому числі, на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та заробітної плати працівникам), які будуть здійснені з 21 по 28 грудня.

– 4,3 млрд грн загального фонду, передбачені на матеріально-технічне забезпечення (в тому числі, на харчування військовослужбовців, закупівлю озброєння та військової техніки) використовуються відповідно до укладених договорів. У зв’язку з цим, з грудня щоденно передається до органів Державної казначейської служби документів на суму близько 400 млн грн.

– 3,4 млрд грн спеціального фонду, отримані як конфіскат, були виділені Міністерству оборони у другій половині 2017 року. З них 700 млн грн планується використати до кінця року. Під 2,7 млрд грн передбачені асигнування у Законі України "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

У відомстві закликають політиків не спекулювати на темі фінансування Міноборони, оскільки "значна частка бюджетних коштів використовується саме у грудні кожного року".

Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2018 рік.

Однак Міністерство оборони попросило народних депутатів переглянути ухвалений проект та внести певні зміни щодо захисту військовослужбовців. Рада може розглянути це питання у четвер, 21 грудня.