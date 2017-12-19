Мін'юст наступного року оприлюднить імена неплатників аліментів

Наступного року Міністерство юстиції оприлюднить імена з реєстру неплатників аліментів.

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко у своєму Twitter.

"З нового року ми оприлюднюємо реєстр неплатників аліментів – це буде додаткова допомога для жінок, які вирішили будувати нові стосунки", - написав Петренко.

За його словами, кожна жінка зможе перевірити потенційного обранця у такому реєстрі, аби уникнути неприємностей в майбутньому.