МузБат презентує співаник "Щедра Коляда"

Творче волонтерське об’єднання «Музичний Батальйон» спільно з популярними українськими виконавцями та гуртами презентують співаник різдвяно-новорічних пісень «Щедра Коляда». До збірки потрапили народні та авторські музичні твори у сучасній естрадній обробці від гуртів «ILLARIA», «Очеретяний Кіт», «The ВЙО», «Гайдамаки», «Тінь Сонця», «Shopping Hour», «Zapaska», «TaRuta», тощо. З повним списком виконавців і творів можна ознайомитися нижче.

Унікальність даної збірки «МузБату» у тому, що вона видається у форматі «співаник + CD». Тобто, разом з самою піснею слухач отримує ще й текст, гітарні акорди пісні і ноти основної мелодії вокалу. У такому вигляді збірка «Щедра Коляда» буде безкоштовно розповсюджуватися «МузБатом» серед учнів музичних навчальних закладів, бійців АТО на Донбасі та серед музичних редакторів українських радіо станцій з метою популяризації національної музичної спадщини та традицій.

Презентація збірки відбудеться у столичному закладі «Gyros Food Bar» (пр-т Перемоги, 47 А) на свято Андрія, 13 грудня. О 17:00 ми чекаємо представників ЗМІ на прес-конференцію. А о 19:00 розпочнеться святковий концерт за участі музикантів, чиї пісні увійшли до Співаника «Щедра Коляда». Під час концерту відбудеться збір доброчинних внесків на подарунки для дітей і військових.

Для довідки, це вже третя аудіо збірка «Музичного Батальйону», що видається у форматі «співаник + CD». Перший збірник сучасних обробок народних пісень про Дунай «Коло тихого Дунаю» було видано спеціально до Міжнародного рок-фестивалю «Дунайська Січ», який «МузБат» щороку проводить у Ізмаїлі. А другий співаник «Співай козаче – нехай ворог плаче» увібрав у себе найкращі авторські пісні «музбатівців» на тематику АТО.

1. Піккардійська терція – «Радуйся»

2. ILLARIA – «Божа мати»

3. Zapaska – «Коляда»

4. Shopping Hour – «Ластівочка»

5. Гайдамаки – «Святий вечір»

6. Очеретяний кіт – «Ой, гордопишний пан господарю»

7. Телері – Колисанка

8. Друже Музико – «Щедрівка»

9. TaRuta – «Дай Боже»

10. ILLARIA – «Ой, сивая тая зозуленька»

11. ВІЙ – «Різдвяна балада»

12. Тінь Сонця – «Щедрик»

13. The ВЙО, Vroda і дитячий ансабль «Зернятко» - «Коляда»

14. Очеретяний Кіт - «Ой, посеред двору»

15. TaRuta - «Коляда»

16. OT VINTA - «Ми Коло»

17. Очеретяний кіт - «Тихо падає сніг»